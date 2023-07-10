Afgan kaçak gözaltına alınırken polis aracında bile TikTok çekti

Sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan Afgan kaçak polis arabasında TikTok paylaşımı yaptı. Videonun üzerine "Bay bay Türkiye" yazan Afgan kaçak birde ağlayan emoji koydu.

Afgan kaçak gözaltına alınırken polis aracında bile TikTok çekti

Editör: Osmancan EROK

Açık kapı politikası sebebiyle ülkemiz sığınmacı ve kaçakların ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde sınır dışı edilmek üzere göz altına alınan bir Afgan kaçak dikkat çekti. Kaçak yollardan ülkemize giren bu kişiler emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda yakalandı. Afgan'ın geri gönderme merkezlerindeki işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilme süreci başlatıldığı duyuruldu.

"BAY BAY TÜRKİYE"

Polis ekiplerinin gözetiminde üzerleri aranan Afganlar, kontrollerinin tamamlanmasının ardından araçlara bindirildi. Bu esnada da Afgan kaçaklardan birisi, bulunduğu polis aracının içerisini görüntüleyerek o anları sosyal medyada paylaştı. Şahıs, videoya ağlayan emoji koyarak "Bay bay Türkiye" dedi.

Aracın içerisindekileri görüntüleyen şahısla birlikte çok sayıda kaçakların da bir arada olduğu detayı da dikkat çekti.

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