Afgan Kızı’nın fotoğrafçısı İstanbul’da: Steve McCurry’nin unutulmaz kareleri Tophane-i Amire’de!

Sergi, “212 Photography Istanbul” tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Açılışa katılan S

Steve McCurry, basın mensuplarına, böyle bir mekanda olmaktan büyük onur duyduğunu ve Tophane-i Amire’den çok etkilendiğini belirtti.

Küratör Anne Morin’in sergiyi hazırladığını vurgulayan McCurry, “Arşivime ilk kez kendisi ulaştı. Bu harika işi ortaya çıkardığı için kendisine minnettarım ve teşekkür ederim.” dedi.

İstanbul’a daha önce defalarca geldiğini anlatan McCurry, şöyle devam etti:

“İlk kez İstanbul’a 1970 yılında genç bir öğrenci olarak geldim ve etkilenmiştim. İlk kez gerçekten evimin dışına çıkmıştım. Bu şehir, çok egzotik, çok yabancı ama çok heyecan verici bir yer. Daha sonra yıllar içinde çeşitli amaçlarla bugüne kadar birçok kez buraya geri döndüm. Çeşitli dergiler için fotoğraflar çektim. Ama her zaman İstanbul’a, Türkiye’ye gitmeyi dört gözle bekledim.”

McCurry, bu ziyaretin sergi nedeniyle özel olduğunu belirterek, “Bizi ağırladığınız için Türkiye halkına çok minnettarım. Bu sergi gerçekten benim için heyecan verici.” diye konuştu.

“TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BÜYÜYOR”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Steve McCurry ve sergisini İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Türkiye Kültür Yolu Festivali hikayesi her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Bu yolculukta böyle kıymetli, değerli, büyük bir ismi ağırlamak bize onur verdi. Bakanımız da sergiyi gezdi. Şu ana kadar aldığımız geri dönüşler bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu özel seçkiyi herkesin deneyimlemesini istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

212 Photography Istanbul’un 8. edisyonuna özel “The Haunted Eye”, 30 Kasım’a kadar ziyarete açık.

Sergi, McCurry’nin 1984’te çektiği ikonik Afgan Kızı portresi dahil, kariyerine yön veren 25 unutulmaz fotoğrafı ve ilk kez sergilenen 160 fotoğrafı bir araya getiriyor.

Topkapı Sarayı’nda gece turları sona eriyor: Kaçıranlar dikkat!

Zeytin ağacının altında caz şöleni: Ahmed Adnan Saygun’da unutulmaz akşam!