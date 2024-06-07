Afgan ve Suriyeli öğrenciler 1 gün bile okula gitmeden 100’lük karne aldılar! Skandal ötesi olay

Erdem Atay’ın “İhaneti gördüm! MEB okul görmemiş sığınmacılara diploma veriyor” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

E- OKUL ÜZERİNDEN KARNE BASILDI

Geçen gün Eğitim İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş çok önemli bir iddia ortaya attı. Toruş, okula bir gün bile gitmeyen sığınmacı öğrenciler için gölge sınıflar oluşturulduğunu, e-okul üzerinden otomatik karne basıldığını söyledi.

KAĞIT ÜSTÜNDE SINIF AÇTILAR

İstanbul Kadıköy’deki Mehmet Beyazıt Anadolu Lisesinden örnek veren Toruş, okulun 12. Sınıfında kayıtlı görünen Iraklı 12 öğrenci, bir yıl boyunca okula bir ders saati bile gitmedi. Okul idaresinin sınıf listelerinde hiç olmayan, “12-H” adlı bir şubeyi kağıt üstünde açtığını, sığınmacı öğrencileri yönetmeliğe aykırı olarak aynı sınıfta topladığını belirtti.

BİR KEZ BİLE OKULA UĞRAMAYANLARIN 90’DAN AŞAĞI NOTU YOK

Toruş, bu öğrencilere karne hazırlandığını ileri sürdü. Bunun üzerine bir araştırmaya gittim. Birçok namuslu öğretmen bana ulaştı. İddianın doğru olduğunu söylediler. Söyledikleri şunlardı:

“Biz bir devlet lisesinde öğretmenleriz. Yıl boyunca öğrencilerimize dersler verdik, sınavlar yaptık. Şimdi karne zamanı yaklaştı. E-okul üzerinden notları verirken bu zamana kadar bir kez bile ismini bilmediğimiz, okul listesinde ismi olmayan, bir kez okula bile gelmemiş birçok öğrenciye notlar verildiğini gördük. Hepsi sığınmacı. Bu öğrencilere verilen notlar da 90’dan aşağı değil. Ve bu öğrencilere karne verilecek. Biz notları değiştiremiyoruz, e-okul sisteminde bu notları değiştirme yetkisi bizde yok.”

BELGELERİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM

İnanmadım, “var mı belgesi” dedim.“Var” dediler. Belgelerde isimleri kapatıyorum ama notlar orada duruyor. Olur ya, birileri yalanlarsa mahkemede daha fazla belgeyle çıkarız hakimin karşısına…

Belgeleri görünce şoke oldum. Konuştuğum öğretmenler isyanda. “Biz öğrencilerimizi sınava tabi tutuyoruz, onlar ellerinden geleni yapıyor, 50 ya da 60 ya da 80 alıyor. Ancak ismini bile bilmediğimiz, listede adı olmayan ve bir kez bile okula gitmemiş kişilere 90-100 puanlar verilmiş. Kaldıramıyoruz” diyorlar.