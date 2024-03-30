Afganistan İran Irak ve Türkiye Avrupa'ya bağlanıyor: Khaf-Herat Demiryolu Projesi imzalandı

Murat Öztürk
Afganistan İran Irak ve Türkiye Avrupa'ya bağlanıyor: Khaf-Herat Demiryolu Projesi imzalandı
Afganistan Demiryolu İdaresi ile Rus şirket Gama Grup arasında imzalanan antlaşmaya ile Khaf-Herat Demiryolu Projesi'nin dördüncü bölümünün ihalesi tamamlandı. Tahminen 53 milyon dolara mal edilecek demiryolunun 47 kilometre uzunluğunda olması ve 2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Afganistan Demiryolu İdaresi (ARA) Başkanı Bakht Rahman Sharafat, Khaf-Herat Demiryolu Projesi’nin dördüncü bölümünün Herat Uluslararası Havaalanı’na ulaşacak ikinci aşamasının söz konusu projenin son aşaması olduğunu söyledi. Bu aşamanın da tamamlanmasıyla Afganistan, demiryolu üzerinden Avrupa ve Orta Asya’ya bağlanmış olacak. Açıklamalarının devamında Sharafat "Rusya’nın büyük desteğiyle gerçekleştireceğimiz bu proje Rusya dahil bütün Orta Asya'yı Afganistan'a bağlıyor" ifadelerine yer verdi.

Noor Ahmad Islamjar ise valisi bulunduğu Herat’ın ulusal ve bölgesel düzeyde ve komşu ülkelerdeki ekonomik önemini vurgulayarak Khaf-Herat Demiryolu'nun Afganistan'ı İran, Irak, Türkiye ve Avrupa'ya bağlamada önemli bir rol oynayacağını belirtti. Herat Valisi açıklamalarına şöyle devam etti "Khaf-Herat demiryolu hattı, Herat halkı ve Afganistan İslam Emirliği için kutsaldır. Bu, kültürleri, ulusları ve dünyayı birbirine bağlayacaktır."

Gama Grup başkanı tarafından yapılan açıklamada ise Khaf-Herat Demiryolu Projesi’nin uygulama çalışmalarının Rus, Türk ve Afgan ortaklar tarafından önümüzdeki iki yıl içinde tamamlanacağını belirtildi. Gama Grup başkanı Zia Rahman Farahi "İki yıl içinde tamamlanması düşünülen uygulama projesini Rusya ve Türk Devleti de desteklemektedir" diyerek önemli bir bilgiyi de paylaşmış oldu. Afganistan Demiryolu İdaresi'ne göre Herat-Khaf Demiryolu Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte Farah, Nimroz, Helmand ve Kandahar vilayetlerindeki demiryolu ağının genişletilmesi de sağlanacak.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’na konuşan İranlı bir bürokrat, Afganistan'ın denize kıyısı olmayan bir ülke olduğunu ve hükümetin demiryolu projesinin açılışını ciddi bir şekilde takip ettiğini belirttikten sonra söz konusu demiryolunun bugüne kadar bitirilen etapları sayesinde demiryolu ağının Herat'tan Kuzey Afganistan'daki Mezar-ı Şerif'e kadar uzatılarak Özbekistan’a ve Afganistan'ın daha geniş bölgelerini Özbekistan’ın halihazırdaki demiryolları üzerinden de Çin'e bağlandığını belirtti.

Bahis konusu demiryolu projesi sadece İran'ın Khaf şehrini Afganistan'ın Herat şehrine bağlamakla sınırlı kalmayacak, tamamlandığında Çin, Özbekistan, Afganistan, İran, Türkiye ve Avrupa'yı kapsayan yaklaşık 2.000 km uzunluğundaki Doğu-Batı demiryolu koridorunun önemli bir parçası olacak.

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