Afganistan-Pakistan sınırında çatışma: Ağır silahlar devreye girdi

Afganistan ile Pakistan güvenlik güçleri arasında sınırda çatışma çıktı.

Afgan basınına göre çatışama, Host vilayetinin Mandozai ilçesinde bulunan sınır hattında saat 19.00 sularında yaşandı.

Çatışmanın, Afganistan güvenlik güçleri tarafından sınırda kontrol noktası inşa edilmesi nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

Halen sürdüğü aktarılan çatışmada, ağır silahların da kullanıldığı belirtildi.

Afganistan yönetiminden olay hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlarda taraflar arasında yoğun bir çatışmanın yaşandığı görüldü.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SINIR SORUNLARI

Afganistan'da ülkeyi ele geçiren Taliban yönetimi de dahil hükümetler, iki ülke sınırını çizen Durand Hattı'nı resmi sınır olarak kabul etmedi.

Öte yandan Pakistan ise kendi topraklarında meydana gelen terör saldırılarında Afganistan'ın önemli bir rolü olduğunu öne sürüyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da konumlandığını ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı bir tedbir almadığını söylüyor.

Pakistan'ın iddialarını reddeden Afgan yönetimi ise ülkedeki güvenlik sorunlarıyla alakalarının olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında sınır sorunları süregelirken, güvenlik güçleri de zaman zaman sınırda ölümlere varan silahlı çatışmalara girişebiliyor.