Afganistan ve Pakistan arasında sınırın açılması için görüşme yapıldı

Afganistan geçici hükümetin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Mücahid, iki ülke yetkilileri arasında sınır kapısının açılmasına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini, detayların yakında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Torkham Sınır Kapısı, araçların geçişlerine dair yaşanan vize sorunu sebebiyle 12 Ocak'ta Pakistan tarafından kapatılmıştı fakat yayaların geçişi ise devam ediyor.

Diğer yandan, sınır kapısının kapalı olması özellikle Afgan tüccarların ticari işlerine büyük zarar veriyor.

Pakistan ve Afganistan sınır bölgesinde tansiyonun yükselmesiyle zaman zaman silahlı çatışmaya kadar varabiliyor. Bu sebeple kimi zaman Torkham Sınır Kapısı bir müddet kapatılmak zorunda kalınıyor.

Afganistan ve Pakistan arasında 2 bin 640 kilometrelik kara sınırında 18 geçiş noktası yer alıyor. Torkham ve Chaman sınır kapıları, en yoğun sınır kapıları olarak biliniyor.

Torkham Sınır Kapısı, en son 6 Aralık 2023'te de kapatılmıştı.