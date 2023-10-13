Afganistan'da camide patlama: 17 ölü

Afganistan'ın yerel medya kaynaklarının aktardığına göre, Baghlan şehrindeki camide patlama meydana geldi. Sebebinin henüz bilinmediği ve cuma namazı sırasında gerçekleşen olayda en az 17 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
Afganistan'ın Baghlan vilayetinde camide meydana gelen patlamada en az 17 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Afganistan'ın yerel medya kaynaklarının aktardığına göre, Baghlan şehrindeki camide patlama meydana geldi. Sebebinin henüz bilinmediği ve cuma namazı sırasında gerçekleşen olayda en az 17 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.