Afganistan'da düşen Rus uçağının 4 yolcusuna canlı ulaşıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayeti üzerinde düşen Rusya'ya ait Falcon 10 tipi uçakta 6 yolcudan pilot da dahil olmak üzere 4'ü kazayı yaralı olarak atlattı.

RUSYA'YA GİDEN YOLCU UÇAĞI AFGANİSTAN'DA DÜŞTÜ

Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek için kalkan bir yolcu uçağı, dün gece saatlerinde radarda kayboldu. Yolcu uçağının Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde düştüğü açıklandı. Badakhshan Bilgi ve Kültür Bakanlığı yaptığı açıklamada uçağın Topkhaneh dağlık alanında düştüğünü teyit etti.

DÜŞEN UÇAKTAN 4 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde dağlık alana düşen Rus uçağının Kuf AB ilçesinin Oruzkuh bölgesinde bulunduğunu duyurdu.

Mücahid, Taliban yönetimine bağlı arama kurtarma ekiplerinin pilotun da içinde bulunduğu 4 kişiye sağ ulaştığını belirtirken, diğer 2 kişiye ulaşma çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

UÇAKTAKİ 2 KİŞİNİN AKIBETİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı’nın (Rosaviatsiya) açıklamasında, Rusya'nın Kabil'deki Büyükelçiliğinden alınan bilgiler doğrultusunda, düşen Falcon 10 tipi Rus özel jetin yerel arama ve kurtarma ekiplerince bulunduğu duyuruldu.

İlk belirlemelerde, düşen uçaktaki 4'ü mürettebat 6 kişiden 4'ünün yaralı bir şekilde hayatta kaldığı aktarılan açıklamada, 2 kişinin akıbetinin belirlenmesi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

"UÇAK HİNDİSTAN'A AİT DEĞİL"

Afganistan’ın yolcu uçağının Hindistan'a ait olduğuna dair açıklamasına Hindistan'dan yalanlama geldi. Hindistan Havacılık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağın Hindistan'a ait olmadığını duyurarak, "Afganistan'da meydana gelen talihsiz uçak kazası ne Hindistan'a ait bir tarifeli uçak ya da tarifesiz (charter uçağı değildir" ifadelerine yer verdi.

RUSYA: UÇAKTA 6 KİŞİ VARDI

Rus Havacılık İdaresi’nden gelen açıklamada ise, uçağın Özbekistan üzerinden Moskova'ya hareket ettiği esnada dün akşam saatlerinde Afganistan üzerinde radardan kaybolduğunu belirtti. Açıklamada, Rusya kayıtlı uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğu ve ilk belirlemelerde uçakta 4'ü mürettebat 6 kişinin bulunduğu bilgisi verildi.