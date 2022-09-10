﻿Afganistan’da eğitim uçağı düştü. 3 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban’ın kullandığı ABD’den kalma helikopter eğitim sırasında düştü.
Taliban Savunma Bakanlığı Sözcüsü Enaytullah Khowrazmi, Black Hawk helikopterinin eğitim uçuşu sırasında meydana gelen teknik arıza sebebiyle Milli Savunma Üniversitesinin kampüsüne düştüğünü duyurdu. Sözcü, kazada 2 pilot ve 1 çalışanın hayatını kaybettiğini belirterek, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.
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