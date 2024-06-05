Afganistan'da kadın girişimcilerin sayısı artıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Afganistan'da kadın girişimcilerin sayısı artıyor

Herat'ta küçük işletmecilik yapan kadınlar, işlerinden ve günlük yaşamlarından memnun olduklarını, pazardaki varlıklarının kadınların alışveriş yaparken kendilerini daha iyi ve rahat hissetmelerini teşvik ettiğini söylüyor.

Herat'taki Marmar Pazarı'nda ilaç satan Fatima Anwari, Pajhwok Gazetesi'ne verdiği demeçte mağazalarda kadın satıcıların varlığının kadınların ihtiyaç duydukları ürünleri alırken kendilerini rahat hissetmelerini sağladığını söyledikten sonra "Ayrıca bir kadına bir şeyler satarken kendimi rahat hissediyorum ve hükümetten bu eyalette kadınlara yönelik daha özel yerler düşünmesini rica ediyorum" diye ekledi. Pazardaki diğer kadın tüccarlardan Ziba Akrami de Fatima'ya hak vererek “Alışveriş yaparken hem çok rahatız hem de kendimizi iyi hissediyoruz” diye konuştu.

Müşterilerden Ziba Sediqi da kadınların kadınlarla ticaret yapmasının kendisini daha rahat hissettirdiğinin altını çizerek “Gerçekten çok mutluyum ve kadınlara böyle bir alan sağladığı için Afganistan İslam Emirliği'ne de teşekkür ediyorum. Bir kadının başka bir kadından bir şeyler alması çok rahat hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

Herat'ta iş kadınları için iki özel pazarın bulunduğunu belirten Vali Maulvi Nisar Ahmed İlyas, Herat'ta çok sayıda kadının iş fırsatı bulduğunu ve yetkililerin kadınlar için daha fazla çalışma yerleri kurmaya çalıştıklarını belirtti. Afgan Sanayi ve Ticaret Direktörü Maulvi Mohammad Bashir Seerat ise IEA'nın devralınmasından önce Herat'taki Kadın Ticaret ve Yatırım Odaları'na (WACCI) üye olarak yalnızca 70 kadının kayıtlı olduğunu ancak şu anda üye sayısının 750'nin üzerine çıktığını söyledi. Kadın girişimcileri desteklemenin WACCI'nin bir önceliği olduğunu ve yönetimin onlara İslami yönetim çerçevesinde daha fazla imkan sağlamaya çalıştığını söyledi.

Taliban yönetiminin kurduğu kadın pazarlarında erkeklerin çalışması da alışveriş yapmaları da yasak.

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