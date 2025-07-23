Afganistan’da maden çöktü: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: AA
Afganistan’da maden çöktü: Ölü ve yaralılar var

Afganistan’ın kuzeyinde bir madende çökme meydana geldi. Olayda 6 işçi hayatını kaybederken 12 işçi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Bağlan vilayetinde bulunan Karkar Kömür Madeni'nde istenmeyen bir çökme olayı gerçekleşti. Bu trajik olay sonucunda 6 işçi yaşamını yitirdi, 12 işçi ise yaralandı.

Afganistan yönetimine bağlı Bakhtar haber ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, çökme olayı dün meydana geldi. Yaralı işçiler derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve madende incelemelere başlandı.

Bu çökme olayı, Afganistan'daki maden güvenliği ile ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.

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