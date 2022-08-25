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Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü

Afganistan'ın farklı vilayetlerinde son bir ay içerisinde yaşanan sel felaketlerinde 182 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 18:25
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Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü

Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
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Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle son bir ay içerisinde 182 kişinin öldüğünü söyledi.

Sellerde 250 kişinin yaralandığını ifade eden Mücahid, 3 bin 109 evin tahrip olduğunu açıkladı.

Mücahid, taşkınların binlerce hektar tarım arazisine zarar verdiğini dile getirdi.

Yardımları ulaştırmak için çalışma yapılıyor

Taliban geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani de Bakanlık olarak selzedelere acil yardım ulaştırmak için çalışma yaptıklarını vurguladı.

Öte yandan ülkenin Logar vilayetinin Hoşi ilçesinde pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen selde 20 kişi ölmüştü.

Ayrıca Afganistan Meteoroloji Kurumu, iki gün içerisinde aşırı yağışların, ülkenin 24 vilayetinde taşkınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

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