Afganistan’da sellerde 50 kişi hayatını kaybetti

Yerel medyadan gelen haberlere göre, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan yoğun yağışlar şiddetli sellerin oluşmasına sebep oldu.

Kuzeydeki Baghlan şehrinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Hedayatullah Hamdard, Kabil merkezli Tolo News'e yaptığı açıklamada, "Burka, Nahreen ve Orta Baghlan bölgelerinde yaşanan sellerde şu ana kadar 50 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Kuzeydoğudaki Badahşan şehrinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Mohammad Akram Akbari ise Tashkan, Yawan ve Tagab ilçelerinde sellerin meydana geldiğini, birçok ev, okul ve ibadethanenin zarar gördüğünü ifade etti.

Yetkililer, sellerin etkilediği bölgelere acil yardım çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Her yıl binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Afganistan'daki aşırı yağışlarla oluşan seller, ülke genelinde ciddi bir sorun olarak devam ediyor.