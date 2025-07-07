Afganistan'da susuzluk alarmı: Dünyada ilk olma yolunda

Afganistan’ın başkenti Kabil, iklim değişikliği, nüfus artışı ve kötü yönetim nedeniyle büyük bir su krizi yaşıyor. Mercy Corps ve yerel uzmanların aktardığına göre, son 10 yılda yeraltı su seviyesi 30 metreye kadar düştü, 100 binden fazla kontrolsüz sondaj kuyusu ve yüzlerce sera şehri kurutuyor. Kentin 6 milyonluk nüfusu, doğal yenilenme kapasitesinin iki katı kadar su tüketiyor.

Kabil’de birçok mahallede musluklardan su akmıyor. Aileler tankerle su alırken, düşük gelirli halk kilometrelerce yürüyerek kamu pompalarına ulaşıyor. RFE/RL’ye konuşan Taimani semtinden bir sakin, 300 dolarlık maaşının 70 dolarını sadece suya harcadığını söyledi.

UNICEF ve Kızılhaç, 2024’te binlerce el pompasını onarıp filtre sistemleri kurdu. Ancak Dünya Bankası'nın 4 milyar dolarlık desteğine rağmen, su altyapısı hâlâ yetersiz. Şayet Panjshir boru hattı ve Shahtoot Barajı projeleri tamamlanamazsa, 3 milyon kişi Kabil’i terk edebilir.