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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı. 3 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 16:42
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı. 3 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı. 3 ölü
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Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dehmezeng bölgesinde bir restoran yakınında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zadran, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırı Elektrik Dağıtım Şirekti (Birişna) çalışanlarının restoranda yemek yemeye geldiği sırada gerçekleşti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (AA)

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