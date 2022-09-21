Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı. 3 ölü

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dehmezeng bölgesinde bir restoran yakınında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zadran, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırı Elektrik Dağıtım Şirekti (Birişna) çalışanlarının restoranda yemek yemeye geldiği sırada gerçekleşti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (AA)
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