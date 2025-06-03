Afife Tiyatro Ödülleri'nde Devlet Tiyatroları rüzgarı: 9 dalda 16 adaylık!

DT’den yapılan açıklamaya göre, 1997’den beri ilk Türk kadın sanatçı Afife Jale’nin anısını yaşatmak, Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunanları onurlandırmak amacıyla düzenlenen, Türkiye’nin en prestijli ve köklü tiyatro ödüllerinden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 27. kez tiyatro dünyasının en iyilerini ödüllendirecek.

Sahne sanatlarında ustalık, özgünlük ve derinliği yücelten bu önemli organizasyonda Devlet Tiyatroları, 9 dalda toplam 16 adaylıkla ödül törenine damgasını vurmaya hazırlanıyor.

İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nun ortak yapımı, sezon boyu beğeni kazanan Medea Material, “Yılın En Başarılı Oyunu” kategorisinde aday olurken, eserin yönetmeni Ayşe Emel Mesci “Yılın En Başarılı Yönetmeni” ve “Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (koreografisi)”, başrol oyuncusu Sükun Işıtan “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu”, Murat Gülmez “Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı”, Funda Çebi “Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı” ve Yakup Çartık “Yılın En Başarılı Işık Tasarımı” dallarında Devlet Tiyatrolarını temsil ediyor.

Ayrıca, savaş karşıtı mesajıyla iz bırakan “Kapıların Dışında” oyununun yönetmeni Volkan Sarıöz, “Yılın En Başarılı Yönetmeni” kategorisinde Devlet Tiyatroları’nın bir diğer adayı olurken, bu yapımda Nur Sinem Mete “Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı”, Burcu Melek Bozan “Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı”, Fırat İkisivri “Yılın En Başarılı Sahne Müziği”, Akın Yılmaz “Yılın En Başarılı Işık Tasarımı” ve İzmir Tenim “Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (koreografisi)” dallarında aday gösterildi.

İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı: Afife Jale

“33 KİŞİLİK JÜRİ, SEZON BOYUNCA İZLENEN OYUNLARI OYLADI”

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun kadın oyuncularının etkileyici performanslarıyla dikkat çeken yapımı “Lysistrata”da Çiğdem Aygün, Ebru Aytürk ve Sevi Demirçivi, “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” kategorisinde adaylığa layık görüldü.

Akademisyen, dramaturg ve tiyatro sanatçılarından oluşan 33 kişilik jüri, sezon boyunca izlediği oyunları oylayarak 12 ana dal ve 4 özel ödül olmak üzere toplam 16 ödülün sahiplerini belirliyor.

Tiyatro camiasının heyecanla beklediği ödüller, her yıl görkemli bir törenle sahiplerine ulaşıyor.