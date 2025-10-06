Afife Tiyatro Ödülleri'ne yuhalandı. Karadağlı'ya büyük tepki

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde ödül alan tiyatrocu Sükun Işıtan, ödül aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşmada Tamer Karadağlı'ya teşekkür etti. Salonda bulunan sanatçılar, Işıtan'ı yuhalayarak protesto etti.

Tiyatrocu Sükun Işıtan, bu akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın en başarılı kadın oyuncusu" ödülü aldı.

Işıtan, ödülünü aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşmada, sık sık sanatçıların sert tepkisiyle karşılaşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etti.

Sükun Işıtan'ın Karadağlı'ya teşekkürü, salonda bulunanların tepkisini çekti. Işıtan'ı protesyo edenler, yuhalayarak ıslık çaldı.

Halk TV'deki habere göre Işıtan, tepki ve protestoya rağmen Tamer Karadağlı'ya teşekkür etmeye devam ettiği sırda salonda bulunanlardan bazılarının yuhalayarak salonu terk ettiği görüldü.

Ödül töreni programının düzenlendiği Haliç Kongre Merkezi'ndeki salonda bulunan katılımcılardan biri o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.