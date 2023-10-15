Afra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Afra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Afra ne demek? Afra isminin anlamı nedir?
AFRA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Afra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Ayın 13. gecesi, beyaz toprak.
- Ayak değmemiş ak toprak.
- Pembeye çalar beyaz renk.
AFRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Afra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Afra ismini koymak caizdir.