Afra Saraçoğlu dergi çekimi için kamera karşısına geçti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, yaptığı her şeyle dikkat çekiyor.

SON POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu son olarak bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü ismin birbirinden iddialı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Afra Saraçoğlu'na sosyal medyada; 'çok seksi görünüyor', 'yine harika yine çok güzel', 'hepsi birbirinden iddialı', 'ne yapsa yakışıyor' gibi yorumlar yapıldı.

NE OLMUŞTU

Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen GQ Man of the Year 2024 gecesinde "Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülü"nü almıştı.