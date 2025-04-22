Afra Saraçoğlu'ndan radikal karar! İmaj değişikliğine gitti

Afra Saraçoğlu’nun yeni imajını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Saraçoğlu’nun yeni imajına binlerce beğeni yağdı.

Hem kariyeriyle hem aşk hayatıyla adından söz ettiren Saraçoğlu, saçlarının rengini değiştirdi. Ünlü oyuncu dizinin final olmasıyla birlikte radikal bir karar alarak saçlarını sarıya boyattı.

YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU

Kahverengi saçlarından vazgeçen Afra Saraçoğlu, sarıya geçiş yaptı. Ünlü isim aldığı karar ile sosyal medyanın da gündemine oturdu.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR ?

Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelmekte.1997 yılında Edremit’te dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Bu rolü annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderip, rol için deneme çekimine çağrılmasıyla aldı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. 2018 yılında Hummel ve Pantene'in marka yüzü oldu. İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, ardından kadrosunda Mehmet Aslantuğ’un olduğu, 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020’de Öğretmen dizisinde yer aldı. 2021’de Çağan Irmak’ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam’da Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı. 2021 yılında Cornetto ve Koton markalarının yüzü oldu. Aynı yıl, Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece adlı tiyatro oyununda yer aldı