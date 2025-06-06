Afra Saraçoğlu'nun tatil pozları nefes kesti! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

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Afra Saraçoğlu'nun tatil pozları nefes kesti! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yaz tatili için Yunanistan’ın Ege Denizi’nde yer alan büyüleyici Patmos adasını seçti. Sosyal medya üzerinden tatil anlarını paylaşan Saraçoğlu, enerjik ve neşeli kareleriyle takipçilerini adeta büyüledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ünlüler tatil rotalarına yöneldi; Afra Saraçoğlu da bu isimlerden biri oldu.

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FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Patmos’un sakin ve huzurlu atmosferinde keyifli anlar yaşayan oyuncu, denizin ve güneşin tadını çıkardığı fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Gönderisine, “Patmos, seni asla unutmayacağım, büyülüsün!” notunu ekleyen Saraçoğlu, doğal güzelliği ve fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun paylaşımları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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BİKİNİLİ POZLARIYLA SOSYAL MEDYAYI KAVURDU

Kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu.

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