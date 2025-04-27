Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Dizi biter bitmez imaj değiştirmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Dizi biter bitmez imaj değiştirmişti

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, dizinin final olması ile birlikte radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti. İmaj değiştiren Saraçoğlu’nun yeni projesi de belli oldu.

Koyu kullandığı saçlarını sarıya boyatan Afra Saraçoğlu, yeni projesiyle anlaştı. Saraçoğlu OGM’nin “Pera” dizisinde bir influencer’a hayat verecek.

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ÜNLÜ OYUNCU SON HALİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medyada Afra Saraçoğlu’nun imaj değiştirmesinin altındaki nedeninin yeni proje olduğu konuşuluyordu. İddialara göre güzel oyuncu Pera dizisiyle anlaşmaya vardı.

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Saraçoğlu mayıs ayında Türkiye’nin Global Turizm Tanıtım Platformu Go Türkiye için Engin Akyürek’le beraber bir tanıtım filmi çekecek. Ardından ünlü yıldızın yeni bir dizi ya da film projesi olup olmayacağı merak konusuydu.

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PERA ROLÜYLE EKRANLARA DÖNECEK

Kulis bilgilerine göre Saraçoğlu, yapım şirketi OGM Pictures’tan Pera adlı dijital dizi için teklif aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu’nun Disney Plus için çekilecek olan diziye baktığı öğrenildi. Başar Başaran’ın senaryosunu yazdığı sizi de Saraçoğlu, Pera adlı bir influencer’a hayat verecek.

Dizinin Truman Show gibi bir dünyası olacağı konuşuluyor.

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