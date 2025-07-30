Afrika basını duyurdu: Galatasaray transferden çekildi!

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray’da, uzun süredir gündemde olan Wilfried Singo transferi rafa kaldırıldı. Sarı-kırmızılılar, AS Monaco ile yapılan görüşmeleri durdurdu ve transferden resmen vazgeçti.

AFRİKA BASINI DUYURDU

Afrika basınında yer alan haberlere göre, 24 yaşındaki Fildişili stoperin bir sonraki durağı İstanbul olmayacak. Haberde, Galatasaray’ın Singo’nun transferinden vazgeçme nedeninin Monaco yönetiminin talepleri olduğu belirtildi.

GALATASARAY TALEPLERİ AŞIRI BULDU

Galatasaray yönetimi, Monaco'nun bonservis beklentisini yüksek bularak süreci sonlandırdı. Singo’nun kariyerine başka bir Avrupa kulübünde devam etmesi bekleniyor.