25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afrika Birliği: Kıtada terör faaliyetleri arttı

Afrika Birliği: Kıtada terör faaliyetleri arttı

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Afrika kıtasının, terörist faaliyetlerin merkezi haline gelmeye başladığını açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:45
Takip Et

Afrika Birliği: Kıtada terör faaliyetleri arttı

Afrika Birliği: Kıtada terör faaliyetleri arttı
+
Aa
-

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuşan Sall, kıtanın farklı bölgelerinde artan terör faaliyetlerine dikkati çekti.

Sall, Afrika'nın terörist faaliyetlerin merkez üssü olmaya başladığını vurgulayarak bu durumun kaygı verici olduğunu ifade etti.

Terörizmin küresel bir sorun haline geldiğini belirten Sall, bu konuda Afrika'nın büyük bedel ödediğini kaydetti.

İki gün sürecek zirveye devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
1
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
2
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
3
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
4
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
5
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
6
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
7
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿ Emekli polis kiracısını vurdu
﻿ Emekli polis kiracısını vurdu
﻿ Emekli polis kiracısını vurdu
﻿Düzce Çilimli Belediyesi personel alacak
﻿Düzce Çilimli Belediyesi personel alacak
﻿Düzce Çilimli Belediyesi personel alacak
﻿Seyhan Nehri yüzen barakalardan temizlendi
﻿Seyhan Nehri yüzen barakalardan temizlendi
﻿Seyhan Nehri yüzen barakalardan temizlendi
﻿Bozkır kartalı 'Yörük' 1 haftada Orta Afrika'ya ulaştı
﻿Bozkır kartalı 'Yörük' 1 haftada Orta Afrika'ya ulaştı
﻿Bozkır kartalı 'Yörük' 1 haftada Orta Afrika'ya ulaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.