Afrika Birliği, Nijer'in üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği, askeri darbenin ardından anayasal düzen yeniden sağlanana kadar Nijer’in üyeliğini askıya aldı.

KAYNAK: İHA
Afrika Birliği, Nijer'in üyeliğini askıya aldı

Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleşen askeri darbenin ardından başa geçen cunta yönetimine uluslararası kuruluşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Afrika Birliği, anayasal düzen yeniden sağlanana kadar Nijer’in tüm faaliyetlerini askıya alarak üye ülkelere cunta yönetimini meşrulaştıracak her türlü eylemden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi tarafından yayınlanan bildiride, söz konusu kararın 14 Ağustos'ta gerçekleştirilen konsey toplantısında alındığı ifade edilerek, darbe günü alıkonulan Devlet Başkanı Muhammed Bazoum'un derhal serbest bırakılması ve askerlere kışlalara geri dönmeleri çağırısı yapıldı. Bildiride Afrika Birliği'nin paralı asker şirketleri de dahil olmak üzere, Afrika dışındaki herhangi bir aktör veya ülkenin Nijer’e yönelik dış müdahalesine şiddetle karşı çıktığı belirtildi.

Nijer'de gerçekleşen darbeye Batı ülkeleri ve birçok Afrika ülkesi tepki göstermiş, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), anayasal düzeninin yeniden sağlanamaması durumunda askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Cunta yönetiminin askeri müdahaleye karşı Rus güvenlik şirketi Wagner'den yardım istediği iddia edilmişti.

Cunta yönetimi, uluslararası tüm çağrılara rağmen demokratik seçimlerin 3 yıl içinde yapılacağını açıklamıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı Güncel
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor Güncel
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor
Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü Sağlık
Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi Güncel
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi
Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı Dünya
Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş Magazin
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş
Silah kaçakçıları yakalandı Güncel
Silah kaçakçıları yakalandı