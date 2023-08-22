Afrika Birliği, Nijer'in üyeliğini askıya aldı

Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleşen askeri darbenin ardından başa geçen cunta yönetimine uluslararası kuruluşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Afrika Birliği, anayasal düzen yeniden sağlanana kadar Nijer’in tüm faaliyetlerini askıya alarak üye ülkelere cunta yönetimini meşrulaştıracak her türlü eylemden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi tarafından yayınlanan bildiride, söz konusu kararın 14 Ağustos'ta gerçekleştirilen konsey toplantısında alındığı ifade edilerek, darbe günü alıkonulan Devlet Başkanı Muhammed Bazoum'un derhal serbest bırakılması ve askerlere kışlalara geri dönmeleri çağırısı yapıldı. Bildiride Afrika Birliği'nin paralı asker şirketleri de dahil olmak üzere, Afrika dışındaki herhangi bir aktör veya ülkenin Nijer’e yönelik dış müdahalesine şiddetle karşı çıktığı belirtildi.

Nijer'de gerçekleşen darbeye Batı ülkeleri ve birçok Afrika ülkesi tepki göstermiş, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), anayasal düzeninin yeniden sağlanamaması durumunda askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Cunta yönetiminin askeri müdahaleye karşı Rus güvenlik şirketi Wagner'den yardım istediği iddia edilmişti.

Cunta yönetimi, uluslararası tüm çağrılara rağmen demokratik seçimlerin 3 yıl içinde yapılacağını açıklamıştı.