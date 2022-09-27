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Afrika Birliği: Somali ülke güvenliğini devralacak yeterliliğe sahip

Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS), Somali ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı son haftalarda gösterdiği başarıyı övdü, ordunun ülkenin güvenlik sorumluluğunu alabilecek seviyeye geldiğini aktardı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 21:56
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Afrika Birliği: Somali ülke güvenliğini devralacak yeterliliğe sahip

Afrika Birliği: Somali ülke güvenliğini devralacak yeterliliğe sahip
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Afrika Birliği Geçiş Misyonunca yapılan açıklamada, Somali Silahlı Kuvvetlerinin, Eş-Şebab'tan geri alınan bölgelerde sivillerle su kaynakları ve yollar gibi kritik altyapı alanlarını korumayı başardığı kaydedildi.

"Profesyonel olarak eğitilmiş ve iyi donanımlı bir Somali ordusu, terörizme karşı savaşta gerçekten oyunun kurallarını değiştirir" ifadesine yer verilen açıklamada, son operasyonların ordunun ülkenin güvenlik sorumluluğunu üstlenebileceğini gösterdiğine vurgu yapıldı.

Somali ordusu, geçen haftadan bu yana ülkenin güney ve orta kesimindeki çok sayıda kasaba ve köyü örgütün elinden geri aldı.

Eski adı Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) olan ATMIS'in Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.

Somali'de ATMIS kapsamında binlerce Afrikalı asker görev yapıyor.

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