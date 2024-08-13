Afrika CDC, Maymun Çiçeği Virüsü nedeniyle "Halk Sağlığı Acil Durumu" ilan etti

Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, "Kurumlarımızı, kolektif irademizi ve kaynaklarımızı hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçirmek için bu halk sağlığı acil durumunu ilan ediyoruz" dedi. Kaseya, Afrika'nın 10 milyon dozdan fazla aşıya ihtiyacı olduğunu, ancak şu an sadece 200 bin doz aşının mevcut olduğunu belirterek, "2024 yılında 3 milyon dozdan başlayarak, 10 milyondan fazla dozu güvence altına almak için net bir planımız var" ifadelerini kullandı.

Bu yıl kıtada şimdiye kadar 15 binden fazla maymun çiçeği vakası ve 461 ölüm rapor edildi. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160’lık bir artışı temsil ediyor. Afrika'da toplam 18 ülkede vaka bildirildi.

Maymun çiçeği virüsü, ilk olarak 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde insanlarda tespit edildi. O zamandan beri Afrika'nın bazı bölgelerinde endemik olarak görülen virüsün daha hafif bir varyantı, 2022 yılında büyük ölçüde cinsel temas yoluyla 100’den fazla ülkeye yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en yüksek alarm seviyesi olan halk sağlığı acil durumu ilan etmesine neden oldu. DSÖ, 10 ay sonra sağlık krizinin kontrol altına alındığını belirterek acil durumu sona erdirdi.