Afrika Kalkınma Bankası ve TDB güçlerini birleştiriyor

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) ve Doğu ve Güney Afrika Ticaret ve Kalkınma Bankası (TDB), 150 milyon dolarlık Ticaret Finansmanı Risk Paylaşımı Anlaşması (RPA) imzaladı. Bu anlaşma, Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen Afrika Yatırım Forumu kapsamında hayata geçirildi.

RPA, Afrika içi ticareti artırmayı, bölgesel entegrasyonu güçlendirmeyi ve ticaret finansmanındaki açıkları kapatmayı hedefliyor. Anlaşma, düşük gelirli ülkeler ve geçiş sürecindeki devletler için yüzde 75’e kadar, diğer işlemler için ise yüzde 50 oranında garanti sağlıyor. Üç yıl içinde 1,8 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturması beklenen bu iş birliği, Afrika ekonomisinde önemli bir itici güç olacak.

AFRİKA EKONOMİSİNE KATKI

TDB Grubu, ithalat-ihracat finansmanı, yapılandırılmış emtia finansmanı ve garantiler gibi ticaret finansmanında yenilikçi çözümler sunuyor. Bu anlaşmadan, TDB üyesi ülkelerdeki yerel bankalar ve ticaret finansmanı ihtiyaçlarını karşılayan Afrika’daki KOBİ’ler faydalanacak.

TDB Operasyon Direktörü Wegoki Mugeni, “Afrika Kalkınma Bankası ile stratejik iş birliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu destek, uluslararası bankaların Afrika’dan çekildiği bir dönemde ticaret finansmanı erişimini artırmamızı sağlayacak,” dedi.

Afrika Kalkınma Bankası Finansal Sektör Gelişimi Direktörü Attout Ahmed ise, “TDB ile iş birliği, bölgesel ticareti desteklemek için önemli bir adımdır. Ticaret finansmanı, ekonomik büyümenin anahtarıdır ve özellikle gelişmekte olan pazarlarda sınır ötesi ticaret için kritik bir rol oynar,” açıklamasında bulundu.

TDB NEDİR?

1985 yılında kurulan TDB, Afrika’nın ticaret, ekonomik entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen ödüllü bir bölgesel finans grubu olarak öne çıkıyor. 25 Afrika üyesi ülkeye ve 10 milyar dolarlık varlık tabanına sahip olan TDB, tarım, enerji, altyapı ve imalat gibi kritik sektörlere odaklanarak Afrika Kalkınma Bankası’nın “Afrika’yı besle, sanayileştir ve birleştir” stratejilerine katkıda bulunuyor.