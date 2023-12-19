Afrika kıtası ortadan ikiye yarılıyor. Yeni bir okyanus oluşabilir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
Afrika kıtası ortadan ikiye yarılıyor. Yeni bir okyanus oluşabilir
Yapılan araştırmalara göre Afrika kıtasının gelecekte ikiye bölüneceği ve yeni bir okyanusun ortaya çıkacağı belirtildi. Bu sürecin milyonlarca yılı alabileceği açıklandı.

Indy100’de yer alan habere göre, yapılan bir araştırmada, Doğu Afrika’nın bir bölümünün kıtadan kopacağı ve iki yeni kıta arasında bir okyanus oluşacağı uzmanlar tarafından tahmin ediliyor.

Bu devasa ayrılmanın nedeni, Afrika’nın birçok ülkesini binlerce kilometre boyunca kesen ve dünyanın en büyük yarıklarından biri olan Doğu Afrika Yarık Sistemi’ndeki (EARS) hareketleri olarak açıklandı.

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Bu yarık sistemi (EARS)’ın, Etiyopya, Kenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambiya, Tanzanya, Malavi ve Mozambik gibi ülkeleri içerdiği belirtildi.

2004 yılında yapılan bir çalışmada, Afrika levhasının her yıl çok yavaş bir şekilde bölündüğü bulundu. Bu bölünme sonucunda daha küçük bir Somali levhası ve daha büyük bir Nübye levhası ortaya çıktı.

Bu çalışmaya göre, EARS’te yaşanan değişimler 5 ila 10 milyon yıl içinde Afrika haritasını değiştirebilir.

Bu süreçte, Somali ve Nübye levhaları arasında bir okyanus oluşabileceği düşünülürken, bu okyanusun, Doğu Afrika’yı kıtadan ayırabileceği belirtildi.

Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara Kampüsü'nden Prof. Ken Macdonald, "Bu çatlağın şimdiki hızıyla devam edip Kızıldeniz gibi bir okyanus havzasına mı, yoksa Atlantik Okyanusu'nun küçük bir versiyonuna mı dönüşeceğini bilmiyoruz. Bugünkü gidişatla yaklaşık 20-30 milyon yıl içinde bölgede Kızıldeniz büyüklüğünde bir deniz oluşabilir’’ dedi.

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