Afrika sıcakları gidiyor! Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den vatandaşlara kritik uyarı

Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye’yi terk ediyor. Yurt genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışlı sistemin batıdan başlayarak bir hafta boyunca tüm yurdu etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Metoorloji Genel Müdürlüğü'nün yeni tahminlerine göre, Marmara ve Ege’de başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur, bayramın ilk günü neredeyse Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Yağışlar kısa süreli ama çok şiddetli yağan cinsten olacak. Beraberinde dolu, hortum, yıldırım, gök gürültüsü de meydana gelecek. Uzmanlara göre yağışlı hava İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, bazı şehirlerde sel riskini de beraberinde getiriyor. Sıcaklıklarsa 4-5 derece düşecek.

İşte bugün ve bayramda sağanak yağışlı geçecek yerler:

Bugün: Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevreleri.

Bayramın 1. günü: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat ve Sivas çevreleri.

Bayramın 2. günü: Aksaray, Karaman, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında yurt geneli.

Bayramın 3. günü: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu.