Afrika sıcakları gidiyor! Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den vatandaşlara kritik uyarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Afrika sıcakları gidiyor! Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den vatandaşlara kritik uyarı

Afrikadan gelen sıcak hava dalgası son haftalarda etkisini gösterse de Ramazan Bayramı'nda Türkiye'yi terk ediyor. Yağışlı hava bir hafta boyunca tüm yurdu etkisi altına alacak. İşte bölge bölge sağanak yağışın etkili olacağı yerler...

Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye’yi terk ediyor. Yurt genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışlı sistemin batıdan başlayarak bir hafta boyunca tüm yurdu etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Metoorloji Genel Müdürlüğü'nün yeni tahminlerine göre, Marmara ve Ege’de başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur, bayramın ilk günü neredeyse Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Yağışlar kısa süreli ama çok şiddetli yağan cinsten olacak. Beraberinde dolu, hortum, yıldırım, gök gürültüsü de meydana gelecek. Uzmanlara göre yağışlı hava İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, bazı şehirlerde sel riskini de beraberinde getiriyor. Sıcaklıklarsa 4-5 derece düşecek.

f.webpİşte bugün ve bayramda sağanak yağışlı geçecek yerler:

Bugün: Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevreleri.

Bayramın 1. günü: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat ve Sivas çevreleri.

Bayramın 2. günü: Aksaray, Karaman, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında yurt geneli.

Bayramın 3. günü: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu.

Son Haberler
Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan bayram mesajı
Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan bayram mesajı
İstanbul'da sokak ortasında kadına dayak! Çevredeki kadınlar "hak etti" diyerek destek verdi
İstanbul'da sokak ortasında kadına dayak! Çevredeki kadınlar "hak etti" diyerek destek verdi
"Yuvamız Eyüpsultan Çırçır Çocuk Etkinlik Merkezi" hizmete açılıyor
"Yuvamız Eyüpsultan Çırçır Çocuk Etkinlik Merkezi" hizmete açılıyor
Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, belediye personeliyle bayramlaştı
Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, belediye personeliyle bayramlaştı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer'den bayram mesajı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer'den bayram mesajı