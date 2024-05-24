Afrika ülkelerine ihracat ilk 4 ayda arttı

Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerini geliştirmesine yönelik attığı adımların ardından kıtadaki ülkelerle ekonomik ilişkilerde önemli ilerlemeler yaşandı.

Türkiye, Afrika kıtasıyla ilişkilerini 2005'ten itibaren hızlandırırken, kıtadaki Türk yatırımlarının piyasa değeri 10 milyar doları gördü. Türk şirketleri, "çeşitliliği artırmak" stratejisiyle alternatif pazarlara gerçekleştirdikleri ihracatta önemli başarılar yakalarken, bu başarıda Afrika pazarı da önemli yere sahip oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri çerçevesinde, Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı 2024’ün ilk 4 ayında 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 2 artışla 6 milyar dolara yükseldi.

Türkiye, 2024’ün ilk 4 ayında(ocak, şubat, mart ve nisan) Avrupa Birliği ülkelerine 31,6 milyar dolar, Orta Doğu ülkelerine 9,7 milyar dolar olurken, Bağımsız Devletler Topluluğuna 7 milyar dolar, Diğer Avrupa Ülkelerine 6,7 milyar dolarlık ihracat sağladı.

Afrika ülkelerine yapılan dış satımda değer bazında artışta Mısır, Fas ve Cezayir zirvede yer alan ülkelerden oldu.

Sektörel olarak incelendiğinde, ilgili dönemde Afrika ülkelerine en fazla ihracatı 1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.