Batı Afrika son zamanlarda darbe haberleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Bu darbe silsilesinin sonuncusu da Benin'de yaşandı. Kendilerine, "Askeri Yeniden Kuruluş Komitesi" adını veren grup, devlet televizyonunu bastı, yayına çıkıp cumhurbaşkanı ve tüm devlet kurumlarının görevden alındığını duyurdu.

Askerler, askeri komitenin başkanlığına Yarbay Pascal Tigri'nin atandığını söyledi.

Devlet Başkanı Patrice Talon, 2016'dan beri iktidardaydı ve önümüzdeki nisan ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından da görevden ayrılması bekleniyordu. Talon'un partisinin adayı, eski Maliye Bakanı Romuald Wadagni, seçimlerde favori olarak görülüyordu. Muhalefet adayı Renaud Agbodjo ise yeterli sponsoru olmadığı gerekçesiyle seçim komisyonunca başvurusu reddedilmişti.

Ülkenin yasama organı geçen ay cumhurbaşkanının görev süresini beş yıldan yedi yıla uzatırken, dönem sınırını iki olarak revize etmişti.

Darbe, Batı Afrika'yı sarsan bir dizi askeri darbenin sonuncusu. Geçtiğimiz hafta da Gine-Bissau'da bir darbe yaşanmıştı. Yapılan seçimlerde hem Eski Devlet Başkanı Umaro Embalo hem de muhalefet adayı zafer etmiş ardından da askeri darbe olmuştu.