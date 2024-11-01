Afrika'da demokrasinin zaferi: 58 yıllık iktidar seçimle gitti

Botswana’da tarihi bir seçim sonucu yaşandı. Başkan Mokgweetsi Masisi, Botswana Demokratik Partisi’nin (BDP) 58 yıllık iktidarının sona erdiğini kabul etti. Masisi, seçim sonuçlarının açıklanmasından önce yaptığı basın toplantısında, “Muhalefeti zaferlerinden dolayı tebrik ediyorum ve seçim yenilgisini kabul ediyorum” dedi.

Çarşamba günü yapılan seçimlerde ikinci beş yıllık dönem için yarışan Masisi, BDP’nin parlamentoda çoğunluğu kaybettiğini belirtti. Seçim komisyonunun ön sonuçlarına göre, BDP dördüncü sırada yer aldı. Üç muhalefet partisi ise toplamda 61 sandalyeden en az 31’ini kazanarak mecliste çoğunluğu elde etti.

Botswana’nın seçim sistemi gereği, 31 sandalye kazanan ilk parti, başkanlık koltuğuna oturacak ve hükümeti kuracak. Bu sonuçlarla birlikte, elmas zengini Güney Afrika ülkesinde 1966’dan beri iktidarda olan BDP’nin dönemi sona ermiş oldu.

Ana muhalefet partisi Demokratik Değişim İçin Şemsiye (UDC), kısmi sonuçlarda güçlü bir liderlik sergiledi. UDC lideri Duma Boko’nun yeni başkan olması bekleniyor. Masisi, Boko’yu arayarak yenilgiyi kabul ettiğini bildirdi.

UDC, 24’ten fazla sandalye kazanmış durumda ve 31 sandalyeye ulaşarak başkanlığı insan hakları avukatı Boko’ya devretmeyi hedefliyor. Diğer iki muhalefet partisi, Botswana Kongre Partisi ve Botswana Vatansever Cephesi, birlikte yaklaşık bir düzine sandalye kazandı.

Seçim sonuçlarının resmi olarak seçim komisyonu tarafından Cuma günü daha sonra onaylanması bekleniyor. Ancak erken sayımlar, muhalefetin zaferini kesinleştirdi. Bu sonuçlar, Botswana’nın siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kaydedilecek.

Masisi’nin yenilgiyi kabul etmesi, ülkede demokratik süreçlerin işlerliğini ve siyasi olgunluğu gösteriyor. Yeni hükümetin nasıl bir politika izleyeceği ve ülkenin geleceğini nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.