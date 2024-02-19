Afrika’da Hande Erçel rüzgarı. O karelerinde beğeni butonu çöktü

Kaynak: TV100
Afrika’da Hande Erçel rüzgarı. O karelerinde beğeni butonu çöktü
Güzel oyuncu Hande Erçel, tatil için gittiği Afrika’nın Mauritius adasından paylaştığı kareleriyle adeta göz kamaştırdı.

Hem kariyer hayatı hem de özel hayatıyla sık sık gündemde yer edinen Hande Erçel, Doğu Afrika'daki Mauritius adasından çekildiği fotoğraflarını paylaştı.

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Güzel oyuncunun beyaz elbiseli sade hali hayranlarının gözünü kamaştırdı.

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30 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel’in, iş insanı Hakan Sabancı'yla sık sık tatile çıktığı gözlerden kaçmıyor.

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Erçel, bu defa da Mauritius adasından çekildiği tatil fotoğraflarını yayınladı.

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Beyaz ve sade elbisesiyle fotoğraf çekilen oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

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Oyuncunun tatil pozları takipçilerinden büyük beğeni alırken, paylaşımına "Çok güzelsin", "Kumsaldaki inci tanesi", "Benim kraliçem" gibi yorumlar geldi.

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