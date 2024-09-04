Afrikalı çete Türk kadınlarını dolandırdı! İtalyan doktor işin neresinde

Çete üyeleri, bu sahte hesaplarla Türk kadınlarına mesaj atarak duygusal bağ kurmaya çalıştı. Kendilerini Suriye'de görev yapan dul bir doktor ve bir kız çocuğu sahibi olarak tanıtan dolandırıcılar, evlenmeyi planladıklarını belirtti.

“PARAYI TÜRKİYE’YE GÖNDERECEĞİM” YALANI

Gazeteci Oğuzhan Uysal'ın haberine göre iletişimi ilerleten çete üyeleri, emekli olacakları yalanını söyleyerek dolandırıcılığın ilk adımını attı. Yüksek miktarda emekli ikramiyesi alacaklarını iddia eden çete üyeleri, bu parayı Türkiye'ye göndermek istediklerini ve çocuğuna bakacak iyi biriyle evlenmek istediklerini söyledi.

“KARGOCU KILIĞINDA ARANDI”

Çete üyelerine inanan kadınlar, bir süre sonra kargocu kılığında arandı ve kargonun ulaşabilmesi için para talep edildi. Kendilerine yüksek miktarda para geleceğini düşünen kadınlar, dolandırıcıların kurbanı oldu.

“HER GÜN DOLANDIRILAN BİRÇOK KADIN BANA ULAŞIYOR”

Giuseppe Sebastio, yaşanan mağduriyetleri doğruladı. Göz doktoru Sebastio, "İnsanlara yardımcı olmak için sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyorum. Bazı Nijeryalı dolandırıcılar, fotoğraflarımı sahte profillerde kullanarak Türk kadınlarıyla iletişime geçiyor. Kadınları aşık ederek para istiyorlar. Kadınlar benim fotoğraflarıma inanıp para göndermesinler. Çok üzgünüm. Her gün dolandırılan birçok kadın bana ulaşıyor." dedi.

“YÜKLÜ MİKTARDA EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAKTI”

Dolandırılmaya çalışan iki kadın da yaşadıklarını anlattı. Kadınlar, duygusal bağ kurmak için çok zor durumda olduklarını belirtti. Sahte hesaptan yazan dolandırıcılar, emekli olacaklarını ve yüklü miktarda emekli ikramiyesi alacaklarını söyledi. Bu parayı Türkiye'ye göndermek istediklerini söyleyince dolandırılacaklarını anlayan kadınlar, mesajlaşmayı bıraktıklarını ifade etti.

Fotoğrafın kime ait olduğunu bulmaya çalışan kadınlar, doktor Giuseppe Sebastio'ya ulaştı ve fotoğraflarının kullanıldığını öğrendi.