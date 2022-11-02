2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor

Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük süper market zincirlerinden Pick n Pay, alışverişlerde kripto para kullanımını uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 03:04
Takip Et

Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor

Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor
+
Aa
-

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Pick n Pay'den yapılan açıklamada, şimdiye kadar Batı Cape eyaletindeki 10 pilot şubede başarıyla uygulanan kripto para ile ödeme yönteminin gelecek aylar itibarıyla 29 şubede de test edilmeye başlanacağı duyuruldu.

Güney Afrika Finansal Sektör Davranış Otoritesi, daha önce ülkede kripto paraları resmi finansal bir ürün olarak kabul etmişti. Bu durum kripto paraların ülkede ana ödeme yöntemi olarak kullanılmasının yasal olarak önünü açmıştı.

Pick n Pay'in Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Zambiya, Zimbabve, Mozambik, Lesotho, Namibya ve Mauritius'da toplamda 2 bine yakın şubesi bulunuyor.

Söz konusu market zincirinde kripto para kullanımına geçilmesinin, gelecekte bölgede bu ödeme seçeneğinin yaygınlaşmasına öncülük etmesi bekleniyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
3
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
4
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
5
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
6
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿Bilecik’te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
7
﻿Bilecik’te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Bilecik’te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor
﻿Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor
﻿Afrikalı market zinciri kripto parayla alışverişe hazırlanıyor
﻿UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 grup tamamlandı
﻿UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 grup tamamlandı
﻿UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 grup tamamlandı
﻿46 altyapı futbolcusu hastaneye kaldırıldı
﻿46 altyapı futbolcusu hastaneye kaldırıldı
﻿46 altyapı futbolcusu hastaneye kaldırıldı
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.