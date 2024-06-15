Afrikalı samurayın gerçek hikayesini biliyor musunuz?

Ubosft’un geliştirdiği Assassin’s Creed serisinin son oyunu Assassin’s Creed Shadow 15 Kasım’da piyasaya çıkacak. Japonya’da Edo döneminde geçen oyunun ilk fragmanının yayınlanması ile birlikte farklı bir tartışma ortaya çıktı.

Oyun 2 ana karakterinden biri olan Samuray Yasuke, Afrikalı olması nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. Sosyal medyada çıkan tartışmalarda Japonya’da geçen bir oyunda neden Afrikalı bir karakter olduğu sorgulandı. Hatta tartışmalara Space X ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk bile dahil oldu. Ünlü milyarder, yapımlarda etnik çeşitlilik olmasının bazen ‘Sanatı öldürdüğünü’ savundu. Afrikalı karakter yüzünden oyunun ertelenmesini isteyenler bile oldu.

GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ubisoft’un Quebec stüdyosu, yeni Assasin’s Creed oyununda Afrikalı samuray karakter koyarken aslında bazı tarihi gerçeklere dayandı. Çünkü bir dönem Japonya’da gerçekten Yasuke adlı Afrikalı bir samuray vardı.

KÖLE OLARAK GELDİ SAMURAY OLDU

Japonya’ya Afrikalı bir köle olarak gelen Yasuke’nin gerçek adı bilinmemekle birlikte bazı tarihçiler adının Makua olabileceğini düşünüyor. Yasuke’nin Mozambik’ten geldiği iddia ediliyor.

Tarihçiler, Yasuke’nin İtalyan misyoner Alessandro Valignano tarafından 1579 yılında Japonya’ya getirildiğini belirtiyor.

Japon İmparatorluğu, o dönem güçlü bir Daimyo (Japon derebeyi) olan Oda Nobunaga yönetimindeki şiddetli çatışmalara sahne oluyordu.

Yasuke, Japonya’ya geldiği gündem itibaren yerel halkın ilgisini çekti. Bunun nedeni hem ten rengi hem de Japonlarda çok daha uzun boylu ve çevik görünmesiydi. Oda Nobunaga, bir süre Kyoto’da bir kilisede çalışan Yasuke’nin namını duyar ve kendisini makamına çağırır, Yasuke’nin heybetli görünüşünden etkilenen Nobunaga, onu himayesine alır.

YASUKE İÇİN “10 JAPON’A BEDEL” DEDİ

Oda Nobunaga, Yasuke’nin gücünden öyle etkilenir ki onun için “10 Japon’a bedel” şeklinde bir yorum yapar. Yasuke’nin Oda Nobunaga’nın gördüğü ilk Afrikalı olduğu iddia edilirken bazı tarihçiler ilginç bir olay yaşandığını savunuyor.

Hikayeye göre, Oda Nobunaga, Yasuke’nin ten renginin siyah olmasının nedeninin “mürekkep” olduğunu düşünür. Çünkü Nobunaga hiç Afrikalı bir kişiyi görmedi. Nobunaga, Yasuke’nin yıkanmasını emreder ancak Yasuke’nin ten renginin hiç değişmediği görülür. Bu durumun Nobunaga’yı şoke ettiği iddia ediliyor.

SAMURAYLARIN YANINDA EĞİTİM ALDI

Yasuke, Oda Nobunaga’nın emri ile kısa sürede samurayların yanında eğitime başlar ve kısa sürede en gözde samuraylardan biri haline gelir. Yasuke böylece 1 yılda kölelikten samuraylığa yükselir.

Yasuke’nin samuraylık kariyeri, Nobunaga’nın generallerinden Akechi Mitsuhide’nin darbe girişimiyle son bulur.

Mitsuhide, Oda Nobunaga’yı devirmek için Kyoto’da saldırıya geçer ve çok sayıda samurayı öldürür. Oda Nobunaga ise yenileceğini anlayınca intihar eder. Efendisi ölen Yasuke Azuchi kalesine geri döneren Nobunaga’nın oğlunun himayesine girer ancak o da aynı gün esir düşerek öldürülür.

Yasuke sonrasında Mitsuhide’nin karşısına çıkarılır. Mitsuhide, siyah adamın bir yaratık olduğunu ve hiçbir şey bilmeyen bir yabancı olduğunu söyleyerek canını bağışlar. Yasuke oradan çıkarak eski efendisi Alessandro Valignano’nun yanına döner ve yaşamını orada sürdürür.

Yasuke’nin hayatı ve yakaladığı başarılarıyla ilgili çok fazla hikaye olsa da hayatıyla ilgili fazla bir veri yer almıyor. Yasuke, ilginç hikayesiyle popüler kültürde çok sayıda yapıma malzeme oldu.