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Afrikalıların ne kadarı sağlık hizmeti alamıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Afrikalıların ne kadarının sağlık hizmeti alamadığını açıkladı ve uyarı yaptı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:28
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Afrikalılara sağlık hizmeti gitmiyor

Afrikalıların ne kadarı sağlık hizmeti alamıyor
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DSÖ Zimbabve ofisinden yapılan açıklamada, Afrikalıların yüzde 48'inin zayıf sağlık sistemleri ve mali engellerin yanı sıra kalifiye sağlık çalışanı, ilaç, tıbbi ürünlere ve yenilikçi teknolojilere erişimin yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişemedikleri açıklandı. Açıklamada, Sahra Altı Afrika'da sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 25'inin halkın cebinden çıktığı kaydedilerek, "Bu durum yoksulluk sınırında olan milyonlarca insanın durumunu daha da kötüleştiriyor." denildi.

Afrika kıtasının çatışma, siyasi istikrarsızlık ve iklim değişikliğinden kaynaklı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edilen açıklamada, bu sorunların kızamık, çocuk felci, kolera ve sarı humma gibi salgın hastalıkları tetiklediği duyuruldu. DSÖ’nün Sahra Altı ülkesi Zimbabve'de son 30 yılda halk sağlığı alanında birçok önemli kazanımlar elde ettiği aktarılan açıklamada, özellikle çocuk felci, tetanos aşısı ile ilgili çalışmaların ülkedeki çocuk ölüm oranlarını azalttığı açıklandı.

Zimbabve'nin 2020 yılından beri salgın hastalıklarla mücadelede ilerleme kaydettiği vurgulanan açıklamada, ülkenin halen HIV, tüberküloz, kanser, hipertansiyon gibi hastalıklarla boğuştuğuna dikkat çekildi.

ZİMBABVE'YE DESTEK

DSÖ Zimbabve Temsilcisi Profesör Jean-Marie Dangou, DSÖ’nün 75. kuruluş yıl dönümü kapsamında Zimbabve'de açıklamalarda bulundu. Ülkede, genel sağlık sigortasının yaygınlaşması gerektiğine dikkati çeken Dangou, "Tüm Zimbabvelilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, insanların refah seviyesini iyileştirmek için genel sağlık sigortasının zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Bu, ortak hedefimiz ve bunun hızlandırılması gerekiyor." dedi.

AA

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