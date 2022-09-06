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Afrika Yeşil Devrim Forumu, Kigali'de başladı

Afrika'nın en büyük tarım temalı toplantılarından Afrika Yeşil Devrim Forumu, Ruanda'nın başkenti Kigali'de başladı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 12:40
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Afrika'nın en büyük tarım temalı toplantılarından Afrika Yeşil Devrim Forumu Ruanda'nın başkenti Kigali'de başladı. 9 Eylül'e kadar devam edecek

Afrika Yeşil Devrim Forumu, Kigali'de başladı
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Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve çok sayıda devlet liderinin yanı sıra çok uluslu şirketlerin yöneticilerinin de katıldığı forumda, kıtadaki tarımın geleceği masaya yatırılıyor.

"Yetiştir. Büyüt. Ödüllendir. Dirençli Gıda Sistemleri içim Cesur Eylemler" temasıyla toplanan forum, 9 Eylül'e kadar devam edecek.

Forumda, tohumdan istihdama, tarım politikalarından bölgesel ticarete kadar çok sayıda başlık etraflıca ele alınacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası buğday krizinin görüldüğü kıtada iklim değişiminin etkisinden ötürü çok sayıda ülkede kuraklık yaşanıyor.

Somali gibi bazı ülkelerde kıtlık alarmı verilirken, Afrika ülkeleri, muhtemel gıda krizinin önüne geçilmesi için yeni yol arayışında.

Afrika Birliği ve üye ülkelerin yanı sıra foruma öncülük edenlerin arasında Bill Gates Vakfı, Rockefeller Vakfı ve çok uluslu tarım ilaçları üreticisi Bayer gibi şirketler de bulunuyor.

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