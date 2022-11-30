﻿Afrika'nın en zengin kadınına yakalama kararı çıkarıldı

Angola'da Başsavcı Helder Pitta Groz, soruşturma kapsamında daha önce defalarca ifadeye çağrılan eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı Isabel dos Santos hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Groz, kamu petrol şirketi Sonangol'u yönettiği sırada yolsuzluk ve zimmetine para geçirmekle suçlanan Santos'un yakalanması için Interpol'e başvurduklarını bildirdi.

Afrika'nın en zengin kadını gösterilen Santos, daha önce hakkındaki suçlamaları reddederek İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşadığını ve saklanmadığını belirtmişti.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Angola, kıtanın ikinci en büyük petrol üreticisi.

Isabel dos Santos'un babası Jose Eduardo dos Santos, Angola'yı 38 yıl tek başına yönetmişti.(AA)

