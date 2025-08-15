Afyon Emniyet Müdürlüğü dezenformasyona karşı uyardı

EFE HASAN ÖĞÜNÇ / AFYONKARAHİSAR

Zafer Partisi Isparta Merkez İlçe Başkanı Faruk Baştan , Afyonkarahisar'da kendi isteğiyle İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, Sandıklı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Zafer Partisi Isparta Merkez İlçe Başkanı Faruk Baştan, sosyal medya hesabından Afyonkarahisar'da gözaltına alındığını paylaşmıştı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili basın bilgi notu yayınladı.

KENDİ İSTEĞİYLE EMNİYETE BAŞVURDU

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şahıs kendi isteğiyle İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Yapılan sorgulamasında "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Yapılan işlemlerin ardından şahıs Sandıklı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

DEZENFORMASYONA KARŞI UYARI

İl Emniyet Müdürlüğü, "Kamuoyunu yanıltıcı manipülasyon amacı taşıyan bu tür içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca resmi ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Dezenformasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" açıklamasında bulundu.