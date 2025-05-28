Afyon MHP’den flaş istifa: Ülkü Ocakları başkanlığı yapmıştı!

AFYON / EFE HASAN ÖĞÜNÇ

Yıllar boyunca Ülkü Ocakları ve MHP saflarında görev alarak hizmet eden Kalay, yaptığı açıklamada inandığı değerlerin bugün pazarlık konusu haline getirildiğini belirtti. Milliyetçi duruşundan taviz vermediğini vurgulayan Kalay, "vicdan muhasebesi" sonucunda partiden ayrıldığını ifade etti.

İŞTE OSMAN KALAY’IN AÇIKLAMASI

Ben Osman Kalay…Yıllarımı Ülkü Ocakları’na, Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Türk milliyetçiliği davasına adamış bir kardeşinizim. Gençliğimi bu davada harcadım. Uykusuz gecelerim, eksik kalan sofralarım, çocuklarımla geçiremediğim zamanlar; hepsi inandığım değerler uğrunaydı. Bir yudum vatan sevgisiyle, bir tutam ülkü ateşiyle büyüdüm.Başbuğ Alparslan Türkeş’in izinde, Türk milletinin birliği ve devletimizin bekası için mücadele ettim.Ama bugün içimde büyük bir kırgınlık, tarifsiz bir sızı var.

Çünkü bir ömür uğruna savaştığım değerlerin, bugün pazarlık konusu edildiğini görüyorum. Terörle mücadelede tavizsiz duruş beklerken, eli kanlı örgütlerin uzantılarına meşruiyet arandığını, milletin gözünün içine baka baka “barış” adı altında ihanete alan hazırlandığını üzülerek izliyorum. Bu gelişmeler karşısında susmam, görmezden gelmem, içime sindirmem ya da onay vermem mümkün değildir.

Bize bir Türk yurdu emanet edildi. Bu yurtta pazarlık olmaz dedik. Bu inançla yıllarımızı verdik. Ama geldiğimiz noktada, bu kutsal davanın; milletin aklıyla alay eden, millî hafızayı hiçe sayan bir siyasi projeye alet edilmesine razı olamam.Ben ne barışa karşıyım ne çözüme… Ama çözüm adı altında, bölücülere siyasi zemin hazırlanmasına, terörist başına “önder” muamelesi yapılmasına, bu ihanetin “devlet projesi” diye pazarlanmasına karşıyım. Çünkü bu, inandığım hiçbir değere sığmaz.

Bu sebeple; Milliyetçi Hareket Partisi ile olan tüm resmî ve gönül bağımı bugün itibariyle sonlandırıyorum.Bu, bir öfkenin değil, bir vicdan muhasebesinin sonucudur.

Yolum; Türk milletinin onuru, devletimizin bekası, çocuklarımızın huzurlu geleceğiyle aynıdır.Benim tarafım bellidir. Benim yurdum tektir. Benim davam hâlâ Türk milletidir.

Ne mutlu Türk’üm diyene!

Osman Kalay