Afyon’da boşanma dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı

YENİÇAĞ - Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç

Örnekevler Mahallesi sabah saatlerinde silah sesleriyle sarsıldı. Boşanma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada eski eşini ve kayınvalidesini öldüren saldırgan, baldızını ve bacanağını da yaraladı

Afyonkarahisar’da sabahın erken saatlerinde boşanma nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kanlı bitti. Silahların patladığı olayda 2 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Örnekevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. isimli şahıs, boşandığı eşi Kübra ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.T., yanında getirdiği tabancayla eski eşi Türkan, kayınvalidesi Elvida Karadeniz ve baldızı A.Ç.’ye kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefi olan üç kadın ağır yaralanırken, saldırgan daha sonra eski bacanağı R.Ç.’yi tabancanın kabzasıyla kafasına vurarak yaraladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan Türkan ve annesi Elvida Karadeniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baldız A.Ç.’nin sağlık durumunun kritik olduğu, bacanak R.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kanlı olay sonrası kaçan saldırgan M.T., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.