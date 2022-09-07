Afyonkarahisar Başmakçı SYDV personel alacak

Afyonkarahisar Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanılma Vakfı 2 personel alacağını açıkladı.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak hasta yaşlı bakım elemanı alacak.
Son başvuru tarihi 10 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Adli sicil kaydı bulunmamak.
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