Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Böcek Davası'ndan beraat etti

AFYON / EFE HASAN ÖĞÜNÇ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kamuoyunda “Böcek Davası” olarak bilinen davadan beraat etti. Mahkeme, Köksal hakkında üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.

31 Mart 2024 seçimlerinden sonra gündeme gelen makam odasına böcek ve dinleme cihazı yerleştirildiği iddiaları, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Açıklamalarının siyasi nitelikte olduğunu belirten Köksal, hiçbir şekilde kimseye iftirada bulunmadığını savunmuştu.

Bugün görülen üçüncü duruşmada savcılık cezalandırma talebini yinelerken, mahkeme heyeti Köksal’ın lehine karar verdi.

KÖKSAL: “ADALET YERİNİ BULDU”

Beraat kararının ardından kısa bir değerlendirme yapan Başkan Köksal, şunları söyledi: