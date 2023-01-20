﻿Afyonkarahisar Bolvadin SYDV geçici 10 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Afyonkarahisar Bolvadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde hasta ve yaşlı bakım elemanı, temizlik görevlisi, proje eğitici ve proje koordinatörü olarak istihdam etmek üzere geçici 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 25 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI



1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3. Kamu haklarından mahrum olmamak.

4. Türk Ceza Kanunu' nun 53' üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasında fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5. Kadın Başvuranların en az İlkokul mezunu olmak, Erkek başvuranların en az Lise mezunu olmak,

6. Kadın başvuranların hasta ve yaşlı bakım, refakatçisi ile hane temizliklerinde deneyimli olması ve tercihen "Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanında" Eğitim Alanlara ait sertifikasına sahip olmak,

7. Erkek başvuranlar için en az (B) sınıfı ehliyete ve iyi derecede araç kullanabilen, Bolvadin ilçesinin Mahalle, Cadde ve Sokaklarına hakim olabilecek bilgiye sahip olmak,

8. Erkek başvuranların SRC2 belge türü olan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sertifikasına sahip olmak,

9. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

10. Bolvadin İlçesi sınırları içinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak.

11. Adli Sicil Kaydı bulunmamak.

12. 18-45 yaş aralığında olmak. (Kadın başvuranların 18 yaşından gün almış olmak ve 45 Yaşını geçmemiş olmak, Erkek başvuranların 18 yaşından gün almış olmak, 45 Yaşını geçmemiş olmak ve askerlik görevini yapmış olmak)

13. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve temizlik malzemelerine karşı alerjisi bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Kimlik Fotokopisi,

2. Diploma fotokopisi,

3. Kadın başvurular için tercihen "Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alınında" eğitim alanlara ait sertifika fotokopisi,

4. Erkek başvuranlar için en az (B) sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,

5. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

6.İkametgâh belgesi son 6 (Altı) aydır Bolvadin İlçe sınırları içinde ikamet ettiğini gösterir belge, (e- devlet üzerinden arama bölümüne "Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama" yapılarak alınabilir.)

7. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet üzerinden alınabilir)

8. Adli Sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

9. Erkek başvuranlar için en az (B) sınıfı sürücü belgesi fotokopisi ile SRC2 belge türü olan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sertifikası fotokopisi,

10. Sağlık kuruluşlarından çalışmasına engeli olmadığına dair sağlık raporu,

11. Başvuru dilekçesi (Bolvadin SYD Vakfından temin edilebilir)