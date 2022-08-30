Afyonkarahisar Bolvadin SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Afyonkarahisar Bolvadin SYDV, geçici olarak2 sosyal hizmetler elemanı alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Bolvadin ilçesinde yaşamak
18 – 35 yaş arasında olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Sağlık sorunu olmamak
Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
İkametgah belgesi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
Dilekçe
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