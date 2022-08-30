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Afyonkarahisar Bolvadin SYDV işçi alacak

Afyonkarahisar Bolvadin SYDV, geçici olarak 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 09:11
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Afyonkarahisar Bolvadin SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Afyonkarahisar Bolvadin SYDV, geçici olarak2 sosyal hizmetler elemanı alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Bolvadin ilçesinde yaşamak

18 – 35 yaş arasında olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Sağlık sorunu olmamak

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

İkametgah belgesi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

Dilekçe

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