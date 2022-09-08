﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Afyonkarahisar Çay SYDV, geçici olarak sosyal destek hizmetleri elemanı olarak 2 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
Çay ilçesinde en az 6 aydır ikamet etmek
Adli sicil kaydı bulunmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir durum olmamak
18 – 35 yaş aralığında olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
İkametgah belgesi
Nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
Dilekçe
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