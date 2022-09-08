﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Afyonkarahisar Çay SYDV, geçici olarak sosyal destek hizmetleri elemanı olarak 2 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

Çay ilçesinde en az 6 aydır ikamet etmek

Adli sicil kaydı bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir durum olmamak

18 – 35 yaş aralığında olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

İkametgah belgesi

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

Dilekçe