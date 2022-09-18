Afyonkarahisar Çobanlar SYDV personel alacak

Afyonkarahisar Çobanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 3 personel alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 21.09.2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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