Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne operasyon

EFE HASAN ÖĞÜNÇ / AFYON

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Devlet Hastanesi'nde görevli bazı personellerin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Doktor ya da Hastane yöneticisi konumunda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltıların haricinde bir çok personelin de ifadesine başvuruldu.

NARKOTİK İLAÇLARIN YASA DIŞI SATIŞI ARAŞTIRILDI

Operasyonun narkotik ayağında, doktorların imzası taklit edilerek bazı narkotik ilaçların yasa dışı yollarla edinilmesinin sağlandığı ve bu ilaçların üçüncü şahıslara satıldığı yönündeki iddialar incelendi. Bu kapsamda bir tıbbi sekreter, gere kalanı temizlik personeli olmak üzere 10 kişi uyuşturucu temini ve satışıyla ilgili olarak gözaltına alındı.

TEFECİLİK FAALİYETLERİ TAKİBE ALINDI

Öte yandan, hastane çalışanlarının bir kısmının tefecilik yaptığı yönündeki ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarda, aralarında çeşitli birimlerde görev yapan çoğunluğu temizlik personeli olmak üzere 8 kişi de tefecilik suçlamasıyla gözaltına alındı.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Her iki suçlamayla ilgili olarak bir çok personelin de ifadelerine başvurulduğu, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR EMNİYETİ'NDEN TÜRKİYE'YE ÖRNEK ÇALIŞMA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan ihbarların değerlendirilmesi üzerine Nisan ayı içerisinde her iki suçlamayla ilgili olarak operasyon düğmesine basıldığı, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından operasyonun gerçekleştirildiği öğrenildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu operasyonu sayesinde narkotik ilaçların yasa dışı yollardan temini ile ilgili olarak sistemde oluşan boşlukların istismar edilmesinin de önüne geçileceği belirtiliyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde çalışmakta olan temizlik görevlilerinin de olduğu şüpheli şahısları 8 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde yakaladı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi personeline yönelik düzenlenen operasyonların detayları belirlenmeye başladı. Operasyonlar kapsamında tefecilikten 8, uyuşturucu madde ile ilgili olarak 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

“Nitelikli Yağma ve Tefecilik” suçunu işledikleri tespit edilen; Devlet Hastanesi çalışanlarından

C.U., M.G., Z.A., İ.C., Ö.S., A.K., E.A., Z. Ö. isimli toplam 8 şüpheli şahıs 07.07.2025 günü yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındılar.

Aynı operasyon kapsamında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışma sonucunda;

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zarara Uğratılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma suçlarından yapılan projeli dosya çalışması kapsamında; 633 adet Sentetik ecza maddesi 5,40 gram Bonzai maddesi, 1 adet Ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bu operasyon kapsamında A.D., N.K., Ş.K., C.U., Ö.K., İ.T., S.A., N.D., D.Ş.G, B.G., T.G., M.S., H.S., A.S., A.K., B.L., Y.U. ve O.E. isimli toplam 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındılar.

Her iki operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği, olaylarla ilgili yeni gözaltılar ve operasyonlar yapılabileceği belirtiliyor.